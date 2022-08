Verseuchtes Trinkwasser: halbes Dorf darf nicht mal Hände waschen

Ja, es fühlt sich an wie ein Ausnahmezustand. Über nichts anderes wird gesprochen. Das Trinkwasser in unserem Dorf Gleidingen im Süden Hannovers ist verseucht. 700 Haushalte dürfen das Wasser aus dem Hahn nicht benutzen. Es stinkt und steht im Verdacht, die Haut zu reizen. Alles, was sonst so selbstverständlich ist, ist seit Samstagnacht verboten: Wasser aus dem Hahn trinken, Hände waschen, Duschen, Wäsche waschen. Einzig die WC-Spülung darf betätigt werden.

Meine Familie und ich haben Glück. Nicht alle Häuser sind betroffen. Nur rund die Hälfte. Mein Vater und mein Bruder wohnen in dem Gebiet mit dem verseuchten Trinkwasser. Laut Enercity, dem Wasserversorger, ist die Ursache völlig unbekannt. Proben wurden entnommen, die Ergebnisse werden im Laufe des Montages erwartet. Im schlimmsten Fall müssen die Gleidinger noch länger ohne Wasser aus dem Hahn auskommen.

Feuerwehr fährt durch die Straßen und warnt Menschen vor dem Leitungswasser

Der Alltag ist seit Samstag ein anderer: Die Feuerwehr fährt durch die Straßen und warnt die Menschen davor, das Trinkwasser zu benutzen. Enercity und das Gesundheitsamt haben eine Nutzungseinschränkung ausgesprochen. Wer kann, soll älteren Menschen helfen. Denn wer frisches Trinkwasser möchte, muss mit eigenen Kanistern zu den Wasserwagen laufen, die an mehreren Stellen im Ort stehen. Das öffentliche Leben steht beinahe still: Bis auf weiteres sind die beiden Kindergärten geschlossen, ebenso der Hort und die Restaurants.

Grün ist hui, Rot ist pfui: Wer im Norden Gleidingens wohnt, muss das Trinkwasser meiden. Foto: Enercity

