Harburg: Unfall mit Kutsche – 66-Jährige stirbt an Verletzungen

Kreis Harburg. Drei Tage nach einem Unfall mit einer Kutsche im Kreis Harburg starb eine Frau an ihren Verletzungen. Der Blaulicht-Überblick in Niedersachsen.

Wenige Tage nach einem Unfall mit einer Kutsche im Landkreis Harburg ist eine 66 Jahre alte Frau im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Die Kutscherin hatte am vergangenen Samstag im Egestorfer Ortsteil Döhle nahe der Lüneburger Heide aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Gespann verloren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Ponys gingen durch, und die Kutsche überschlug sich. Die 66-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Hamburg - und starb drei Tage später, wie erst jetzt bekannt wurde.

Duderstadt: Chemikalien und Munition gefunden – Polizei durchsucht Haus

Nach dem Fund diverser Chemikalien in einem Haus in Duderstadt hat die Polizei dort auch Munition gefunden. Zudem entdeckte sie Zünder von Übungshandgranaten und ein verbotenes Wurfmesser, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Gegen den 43 Jahre alten Eigentümer des Fachwerkhauses in der Duderstädter Altstadt wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Bereits am Dienstag und Mittwoch fanden die Beamten möglicherweise gefährliche Chemikalien in dem Haus. Zwei Reagenzgläser mit unbekannten kristallinen Stoffen wurden am Mittwoch vor Ort gesprengt. Zahlreiche Chemikalien sind in dem Haus unsachgemäß gelagert worden, wie die Polizei mitteilte. Zudem waren verschiedene Elektronikbauteile unsachgemäß montiert.

Wegen baulicher Mängel darf der Eigentümer aktuell nicht in dem Haus wohnen. Er war am Dienstag kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie weitere Polizeimeldungen aus Niedersachsen:

Waldbrand im Kreis Lüneburg: Feuer auf Fläche von 200 Quadratmetern

Ein Waldbrand am Rande von Bleckede im Landkreis Lüneburg hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am Ortsausgang hätten am Donnerstagabend etwa 200 Quadratmeter Unterholz gebrannt, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und dank naher Wasserversorgung gelöscht. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Straße in Richtung Breetze war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

dpa

