Kreis Hildesheim: Motorsegler stürzt in Häuser – Pilot stirbt

Kreis Hildesheim. Am Freitagabend stürzte ein Motorsegler im Kreis Hildesheim in zwei Wohnhäuser. Der Pilot des Flugzeugs starb. Der Polizei-Überblick in Niedersachsen.

Ein Segelflugzeug ist am Freitagnachmittag in der Ortschaft Lübbrechtsen im Landkreis Hildesheim in ein Wohngebäude gestürzt. Der Pilot überlebte den Absturz nicht.

Ein Motorsegler ist beim Flug über Südniedersachsen abgestürzt und in zwei Wohnhäuser im Landkreis Hildesheim gekracht. Bei dem Unfall am frühen Freitagabend kam der 79 Jahre alte Pilot ums Leben. Die Bewohner der beiden Häuser in Lübbrechtsen blieben laut Polizei unverletzt, weil sie sich nicht zu Hause aufgehalten hatten. „Man kann froh sein, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist“, sagte ein Bewohner der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“. Das Flugzeug sei zunächst gegen sein Haus geprallt, danach durch die Wand des Nebengebäudes gekracht und dort im Wohnzimmer stehengeblieben.

Unmittelbar nach dem Absturz traf ein Beauftragter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig an der Unglücksstelle ein. Die aufwendigen Arbeiten zur Ermittlung der Unfallursache dauerten am Wochenende vor Ort an. Ein Untersuchungsbericht werde erst in einigen Monaten erwartet, sagte BFU-Sprecher Germout Freitag der dpa. Zu prüfen sei auch, was in der Luft passierte. Die Obduktion des getöteten 79-jährigen Piloten könne zum Beispiel Hinweise darauf geben, ob ein medizinischer Notfall vorlag.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An den Gebäuden in dem kleinen Dorf entstand erheblicher Sachschaden, die Höhe war der Polizei zufolge zunächst unklar. Der Pilot war nach den Ermittlungen der Polizei mit seinem motorisierten Segelflugzeug im Raum Magdeburg gestartet. Er kreiste zwei Mal über der Ortschaft Lübbrechtsen. Zeugen beobachteten, dass das Sportflugzeug beim zweiten Mal deutlich an Höhe verlor, außerdem seien aufheulende Motorgeräusche wahrnehmbar gewesen. Danach stürzte der Pilot ab.

Zuvor war der Motorsegler dicht am Tower des Flughafens Braunschweig Wolfsburg vorbeigeflogen. Er habe die Kontrollzone des Flughafens dicht, aber noch in erlaubter Höhe überflogen, sagte ein Sprecher des Flughafens auf Anfrage der dpa am Samstag.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Hannover: Feuerwehr rettet Frau mit Drehleiter aus brennender Wohnung

Mit einer Drehleiter hat die Feuerwehr in Hannover eine Frau aus ihrer brennenden Wohnung im zweiten Stock gerettet. Ein Autofahrer war am Freitagabend im Vorbeifahren auf die 37-Jährige aufmerksam geworden, als sie vom Fenster ihrer Wohnung aus um Hilfe schrie und winkte. Der Weg zur Treppe war der Frau durch die Flammen abgeschnitten.

Anwohner befürchteten zunächst, dass noch zwei Kinder in der Wohnung sein könnten. Dies bestätigte sich aber nicht, wie die Feuerwehr in Hannover mitteilte. Der Brand hatte sich von der Küche aus auf alle Zimmer der Wohnung ausgebreitet, konnte von den Einsatzkräften aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohnerin kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de