Blaulicht: Mann stürzt in Göttingen von Balkon und stirbt

Göttingen. Die Reanimation des 59-Jährigen in Göttingen scheiterte. In Bockenem entwischte ein Stachelschwein. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Ein 59-Jähriger ist am Sonntagabend in Göttingen gestorben – nach einem Sturz aus dem vierten Obergeschoss. (Symbolbild)

Bei einem Sturz vom Balkon ist ein 59 Jahre alter Mann in Göttingen gestorben. Er fiel am Sonntagabend von einem Balkon aus dem vierten Obergeschoss auf den Boden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben ohne Erfolg – der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Nach derzeitigen Ermittlungen habe sich der Mann außerhalb der Balkonbrüstung bewegt, als er offenbar den Halt verlor und stürzte. „Was den Mann zu diesem gefährlichen Klettermanöver bewegte, ist Gegenstand der Ermittlungen.“

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Brand eines Kuhstalls bei Rodenberg: 40-Jähriger außer Lebensgefahr

Ein 40 Jahre alter Mann ist nach dem Brand eines Kuhstalls in Rodenberg im Landkreis Schaumburg außer Lebensgefahr. Er werde wegen seiner schweren Brandverletzungen aber noch im Krankenhaus behandelt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Insgesamt wurden zehn Menschen bei dem Feuer am vergangenen Donnerstag verletzt. Acht Rinder, darunter auch Kälber, verbrannten in dem Stall im Ortsteil Algesdorf. Hinweise auf Brandstiftung gab es nicht, die Brandursache war weiterhin unklar.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus Niedersachsen:

Anwohner hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr versucht, den Brand selbst zu löschen. Dabei verletzten sie sich, unter ihnen auch der 40-Jährige. Weitere Rinder konnten gerettet werden.

Bockenem: Stachelschwein auf der Flucht

Auf dem Land kann einem schon mal ein Tier über den Weg laufen – aber ein Stachelschwein dürfte im Landkreis Hildesheim kaum heimisch sein. Der stachelige Zeitgenosse sei zuerst in der Nacht zum Sonntag in Bockenem vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung aufgetaucht, teilte die Polizei am Montag mit. Nach kurzer Recherche stellte sich heraus, dass das Tier einem Zirkus entkommen war.

Versuche, das nachtaktive Stachelschwein einzufangen, schlugen fehl – laut Mitteilung „möglicherweise auch der Schutzbewaffnung des Tieres geschuldet“. Das Stachelschwein entkam ins Dickicht und tauchte am Montagmorgen in der Nähe eines Getreidespeichers auf. Dann habe sich „die Spur verloren“, sagte ein Polizeisprecher.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de