Tödliche Kollision – 16-jähriger Radfahrer bei Unfall gestorben

Vechta. In Hannover ist eine Familie in einem Zug angegriffen worden. Im Kreis Diepholz gab es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Schülerinnen.

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist in Holdorf (Landkreis Vechta) frontal von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der 16-Jährige wollte eine Straße überqueren und übersah dabei ein heranfahrendes Auto, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 60-Jährige Autofahrer war am Dienstag von Fladderlohausen in Richtung Holdorf unterwegs. Der Radfahrer starb noch am Unfallort.

Berufsschüler sticht Mitschülerin in Oberschenkel

Ein Berufsschüler hat am Mittwoch in Sulingen (Landkreis Diepholz) einer Mitschülerin mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Das 16 Jahre alte Mädchen trug nach Polizeiangaben eine blutende Wunde davon, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 15 Jahre alte Junge wurde festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Schulleitung und Polizei betreuten die Schulklasse. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Familie im Zug angegriffen: Frau mit Baby auf dem Arm schwer verletzt

Mehrere Männer haben eine Familie in einem Zug in Hannover mit Flaschen angegriffen und eine 29 Jahre alte Frau mit Baby auf dem Arm schwer verletzt. Der Zug mit der Familie mit drei Kindern aus Siegburg habe am vergangenen Samstagabend im Hauptbahnhof Hannover gehalten, auf dem Bahnsteig seien fünf Männer gewesen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Einer der Männer, ein 26-Jähriger, sei in den Zug gestiegen und habe herumgeschrien. Der 30 Jahre alte Familienvater bat ihn, leiser zu sein. Daraufhin warf der 26-Jährige eine Bierflasche auf den Vater, der aber ausweichen konnte.

Es kam zum Streit und ein zweiter Mann der Gruppe warf eine weitere Bierflasche vom Bahnsteig aus mit voller Wucht in den Zug. Diese traf die Frau, die auf dem Boden saß. Das Baby auf ihrem Arm wurde nicht getroffen, die 29-Jährige aber erlitt schwere Verletzungen im Gesicht, unter anderem einen Nasenbeinbruch und Schnittverletzungen. Sie kam ins Krankenhaus. Die Bundespolizei brachte auch den Familienvater und die Kinder ins Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst, Bundespolizisten konnten den 26 Jahre alten ersten Flaschenwerfer im Hauptbahnhof aber festnehmen. Gegen ihn wird wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der zweite Verdächtige konnte unerkannt flüchten, es gibt laut Bundespolizei aber dank der Videoaufzeichnung im Hauptbahnhof Bilder von ihm. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Feuerwehr rettet Fische im Heidekreis mit Frischwasser

Zur Rettung von Fischen hat die Feuerwehr 7,5 Millionen Liter Wasser in den Eilter See in der Samtgemeinde Ahlden im Heidekreis gepumpt. „Der Sauerstoffgehalt lag bei 0,1 Prozent, die Fische schnappten schon an der Oberfläche nach Luft“, sagte Gemeindebrandmeister Sven Kothe über die Situation Mitte August am Mittwoch. Einige waren an den Folgen der Trockenheit sogar schon verendet. Weil die Feuerwehren nicht genug Frischwasser transportieren konnten, halfen zudem das Technische Hilfswerk Verden und Bremen, das Wasser aus der Aller zu holen.

„Inzwischen hat sich der Sauerstoffgehalt auf fast acht Prozent erholt. Das ist ein nachhaltiger Erfolg“, sagte Kothe. Unter fünf Prozent sei kein Leben möglich. Der Angelverein kontrolliere ständig die Werte.

