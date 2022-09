So wichtig ist der niedersächsische Landtag wirklich

Hannover. Im Oktober steht in Niedersachsen die Landtagswahl an. Aber wie wichtig sind die Entscheidungen des Landtags? Wir machen den Faktencheck.

Die wichtigste Aufgabe des Landtags ist es, über neue Gesetze zu entscheiden.

Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident wird von den Abgeordneten des Landtags gewählt.

Der Landtag entscheidet über alle Gesetze, die vom Bund nicht vorgegeben werden.

Anfang Oktober öffnen die Wahllokale wieder: Der nächste niedersächsische Landtag wird gewählt. Bei der letzten Wahl im Herbst 2017 lag die Wahlbeteiligung bei rund 63 Prozent. Dabei ist die Landtagswahl nicht unwichtig. Wie wichtig die Arbeit der Landtagsabgeordneten ist, klären wir im Faktencheck.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Behauptung: „Politische Entscheidungen auf Landesebene sind unwichtig.“

Der Faktencheck: Der niedersächsische Landtag ist das höchste politische Organ, was von den Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen gewählt wird. In dem Landesparlament, was auf Bundesebene vergleichbar mit dem Bundestag ist, entscheiden die Abgeordneten der gewählten Parteien über neue Gesetze oder die Änderung bereits bestehender Gesetze. Dabei gibt es Themen, über die nur der Landtag entscheiden kann. Außerdem wird im Landtag der niedersächsische Haushalt beschlossen.

Sie wollen es genauer wissen? Wir haben die wichtigsten Fragen rund um die Arbeit des Landtages beantwortet:

Was ist der Landtag?

Der niedersächsische Landtag ist das Parlament auf Landesebene. Als gesetzgebende Gewalt, auch Legislative genannt, entscheiden die Abgeordneten hier über die Gesetze, die die Bürger in Niedersachsen betreffen. Gewählt werden die Landes-Abgeordneten von den wahlberechtigten Bürgern des Landes.

Jedes Bundesland hat dabei ein eigenes Landes-Parlament. Nicht überall heißt das Parlament auch Landtag. In Hamburg heißt das Landes-Parlament zum Beispiel „Bürgerschaft“ und in Berlin „Abgeordnetenhaus“.

Welche Aufgaben hat der Landtag?

Die wichtigste Aufgabe des Landtags ist es neue Gesetze zu beschließen oder bereits bestehende Gesetze zu ändern. Das wird Gesetzgebung genannt. Darüber hinaus wählen die Landtags-Abgeordneten auch die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten sowie die Richterinnen und Richter des Staatsgerichtshofes.

Darüber hinaus hat der Landtag die Aufgabe die Arbeit der Landesregierung zu kontrollieren. Um die Kontrollfunktion aber auch wahrnehmen zu können, muss der Landtag wissen, was die Landesregierung plant. Deshalb können die Landtags-Abgeordneten der Landesregierung regelmäßig Fragen über ihre Arbeit stellen.

Außerdem entscheidet der niedersächsische Landtag über den Haushalt des Landes Niedersachsen. Mit dem Haushaltsplan regelt das Landesparlament, für was die Steuereinnahmen des Landes ausgegeben werden.

Über welche Gesetze entscheidet der Landtag?

Der niedersächsische Landtag entscheidet über alle Gesetze, die in Niedersachsen gelten. Die Bundesrepublik ist aber föderal organisiert, das heißt, dass der Bund und die 16 Bundesländer unterschiedliche Kompetenzen haben. Daher haben die einzelnen Bundesländer immer nur dann das Recht zur Gesetzgebung, wenn das Grundgesetz dem Bund diese Befugnisse nicht explizit zuweist. Einfach gesagt: Die Bundesländer regeln alle Gesetze, die vom Bund nicht vorgegeben sind, selbst.

Der niedersächsische Landtag entscheidet unter anderem über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Polizeirecht), die Schulen und Hochschulen, den Denkmalschutz oder auch die Bauordnung.

Lesen Sie mehr Nachrichten über die kommende Landtagswahl:

Wie viele Abgeordnete hat der niedersächsische Landtag?

Im niedersächsischen Landtag sitzen immer mindestens 135 Abgeordnete der gewählten Parteien. Das ist gesetzlich festgelegt. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate sind aber meist etwas mehr Parlamentarier im Landtag vertreten. Aktuell sind es 137 Abgeordnete.

Sie haben Ideen oder Anregungen für weitere Faktenchecks? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an faktencheck-bzv@funkemedien.de

Lesen Sie mehr Faktenchecks aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de