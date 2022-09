Frau aus Burgwedel vermisst – Polizei hofft auf neue Hinweise

Nach dem Verschwinden einer 56-Jährigen aus Burgwedel hofft die Polizei durch die Veröffentlichung von Fotos der Frau und ihres Autos auf Hinweise. Die Kriminalpolizei ermittele in alle Richtungen – dennoch sei nicht auszuschließen, dass die Frau das Opfer einer Gewalttat geworden ist, teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 56-Jährige am vergangenen Samstagabend (10. September) zuletzt gesehen worden. Am Sonntagvormittag kam sie nicht zu einem Treffen mit einer Freundin, die einen Tag später die Polizei alarmierte.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hannoveraner Polizei kann Gewaltverbrechen nicht ausschließen – Ermittlungen laufen

Eine Frau aus Burgwedel wird seit Mitte September vermisst. Die Hannoveraner Polizei erhofft sich durch das Veröffentlichen dieser Bilder neue Hinweise. Foto: Polizei Hannover

Wegen der Spurenlage an ihrem Wohnort und der „Gesamtumstände ihres Verschwindens“ lässt sich nach Polizeiangaben ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen.

Die 56-Jährige habe zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schulterlange, blonde und gelockte beziehungsweise wellige Haare gehabt. Gesucht werde auch Hinweise auf ihren schwarzen Kombi.

Herausfinden wollen die Ermittler, wer sich am vergangenen Samstag in der Zeit von 18 Uhr bis Mitternacht am Würmsee aufhielt – möglicherweise seien Angler an dem Gewässer unterwegs gewesen, das sich unweit des Grundstücks der Frau befindet.

Das Auto der Vermissten aus Burgwedel. Foto: Polizei Hannover

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de