Verband warnt vor „Bildungskatastrophe“ in Niedersachsen

„Massive Investitionen in Bildung“ haben Niedersachsens Philologenverband sowie der Verband der Elternräte der Gymnasien vom Bund sowie von der nächsten niedersächsischen Landesregierung gefordert.

„Wir sind mitten drin in einer Bildungskatastrophe, und es wird immer schlimmer“, sagte der Vorsitzende des Philologenverbandes, Christoph Rabbow. Akut fehlen laut Einschätzung des Verbandes in Niedersachsen zwischen 3000 und 4000 Lehrer. Mittelfristig hatte der Philologenverband von 8000 bis 9000 Lehrern gesprochen, die bis 2030 zusätzlich gebraucht würden.

„Bildung muss Chefsache werden“

„Bildung muss in den Ländern endlich als Chefsache begriffen werden. Es können nicht alle Probleme in den Kultusministerien abgelegt werden“, sagte Rabbow weiter. Man erwarte vom zukünftigen Ministerpräsidenten und vom Finanzministerium in der nächsten Legislaturperiode „ausdrücklich mehr“. Die Unterrichtsversorgung liegt im laufenden Schuljahr laut einer Prognose des Ministeriums bei 98,5 – und damit weiter deutlich unter 100 Prozent. In einer Fragestunde im Landtag hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärt: „Das ist eine Verbesserung gegenüber dem letzten Schuljahr“. Da hatte sie laut einer Erhebung bei 97,4 gelegen. Der Anstieg sei umso höher zu würdigen, als dass 20 000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zusätzlich an den niedersächsischen Schulen seien, so Weil im Landtag.

Mehr zum Thema:

Christoph Rabbow, Chef des Philologenverbands, im Juli 2022 in den Geschäftsräumen des Verbandes. Foto: Michael Ahlers / BZV

Dagegen betonte Rabbow, ursächlich für die Lage seien vor allem langfristige Versäumnisse, nicht der Konflikt in der Ukraine. Vom Bund forderte Rabbow ein „Sondervermögen Bildung“. Die Förderbank KfW schätze den bundesweiten Investitionsrückstand 2021 in dem Bereich auf 45,6 Milliarden Euro. Das Land Niedersachsen müsse die Mittel für Schule in der nächsten Legislaturperiode ebenfalls deutlich erhöhen, so Rabbow. Auch Niedersachsens GEW hatte vom Land einen Nachtragshaushalt von 1 Milliarde Euro für Bildung gefordert. Rabbow warnte vor einer neuen Schulstrukturdiskussion nach der Wahl und Bestrebungen in Richtung „Einheitsschule“. Der Vorsitzende des Verbandes der Elternräte der Gymnasien Niedersachsens, Lothar Holger Fiedler, beklagte „extrem große Klassen“ in den unteren Jahrgängen.

Um mehr Lehrerstunden zu gewinnen, hatte Niedersachsens Landtag eine Anhebung der Hinzuverdienstgrenze für pensionierte Lehrkräfte sowie eine Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung für Lehrkräfte beschlossen. Laut Kultusministerium sind von aktuell 1943 zum laufenden Schuljahr ausgeschriebenen Lehrerstellen 1707 besetzt. Niedersachsen hatte die Zahl der auszuschreibenden Stellen von zunächst 1560 deutlich aufgestockt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de