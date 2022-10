Feuer in großer Fahrzeughalle in Delmenhorst – Hoher Sachschaden

Ein Feuer in einem Gärtnereibetrieb in Delmenhorst hat eine 700 Quadratmeter große Fahrzeughalle samt Inhalt komplett zerstört.

Ein Feuer hat in einem Gärtnereibetrieb in Delmenhorst eine 700 Quadratmeter große Fahrzeughalle samt Inhalt komplett zerstört und einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich in der abgebrannten Halle etliche Oldtimer, sodass der Sachschaden nun auf einen hohen sechsstelligen Bereich geschätzt wird.

Der Betrieb stand den Angaben nach bereits beim Eintreffen der Feuerwehr am frühen Samstagmorgen vollständig in Flammen. Die Brandursache war am Morgen noch unbekannt, so die Polizei. Verletzte gab es nicht.

Auto rammt Baum: Familienmitglieder im Kreis Lüchow-Dannenberg schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 493 im Landkreis Lüchow-Dannenberg sind fünf Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Eine Familie sei mit dem Auto auf der Bundesstraße zwischen Dommatzen und Waddeweitz unterwegs gewesen, der Vater saß demnach am Steuer. Nach einem vermutlich abgebrochenen Überholversuch habe der Wagen einen Baum gerammt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Fahrer, sein siebenjähriger Sohn und sein etwa ein Jahr altes Kleinkind wurden schwer verletzt. Die Mutter und der Großvater der Kinder erlitten leichte Verletzungen. Mehr Details und Altersangaben lagen zunächst nicht vor.

Nach Polizeiangaben waren zwei Rettungshubschrauber nach dem Unfall im Einsatz, außerdem vier Rettungswagen. Die Bundesstraße wurde zunächst komplett gesperrt.

Kreis Rothenburg/Wümme: Auto fängt Feuer und setzt angrenzendes Haus in Brand

In Heeslingen (Landkreis Rothenburg/Wümme) hat am frühen Samstagmorgen ein Auto gebrannt – das angrenzende Haus fing ebenfalls Feuer. Das Fahrzeug stand neben dem Haus unter einem Carport, als es anfing zu brennen, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Vom Auto sei das Feuer auf den Carport und anschließend auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen.

Der Bewohner konnte den Angaben nach das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen an. Der Sachschaden wurde auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand sei bislang nicht bekannt.

Einbrecher richten Schaden in fünfstelliger Höhe in Aurich an

Unbekannte Einbrecher sind in ein Wohnhaus in Aurich eingestiegen und haben Bargeld, Schmuck und teure Kleidung gestohlen. Die gesamte Schadenshöhe einschließlich der Beute liege in niedriger fünfstelliger Höhe, teilte die Polizei am Samstag mit. Zu dem Einbruch sei es in dem Zeitraum zwischen dem 28. September und dem 7. Oktober gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben.

Kreis Cloppenburg: 1.000 Liter Diesel aus geparkten Lkw-Zugmaschinen gestohlen

Unbekannte haben etwa 1.000 Liter Dieselkraftstoff aus parkenden Sattelzugmaschinen an der Autobahn 1 im Landkreis Cloppenburg gestohlen. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen hätten sich die Täter an den nahe Cappeln auf einem Autobahnparkplatz abgestellten Lastwagen zu schaffen gemacht, teilte die Polizei mit. Dazu brachen sie die mit Schlössern gesicherten Tanks der Sattelzugmaschinen auf. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf etwa 2.100 Euro – und sucht nach Zeugen.

