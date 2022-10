Aus Auto gestiegen: Mann stirbt auf A29 bei Oldenburg

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 29 bei Oldenburg von einem Lkw angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen samt Anhänger am Mittwochnachmittag in Richtung Ahlhorn unterwegs, als er zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug auf dem Seitenstreifen hielt und aus zunächst unbekannten Gründen ausstieg, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Während er sich dort aufhielt, wurde er den Angaben zufolge von einem vorbeifahrenden Lkw angefahren. Der Mann, dessen Identität noch unklar war, erlitt demnach schwerste Verletzungen und starb noch am Unfallort. Die Fahrbahn war am späten Abend zunächst in Richtung Ahlhorn gesperrt, wurde aber nach kurzer Zeit wieder freigegeben. Der 31-jährige Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt war sowie weitere Details und Hintergründe zum Unfallgeschehen waren zunächst nicht bekannt.

Kreis Uelzen: Rübenlaster weicht Reh aus und kippt um – Vollsperrung

Ein umgekippter Lastwagen hat in Altenmedingen im Landkreis Uelzen zur zeitweisen Sperrung einer Landstraße geführt. Der Fahrer des mit Rüben beladenen Lasters war am Mittwochabend einem Reh ausgewichen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Weil sich die Rüben über die ganze Straße verteilten, wurde diese für die Aufräumarbeiten gesperrt. Der 25-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Mann mit 2,6 Promille am Steuer: „Hab keinen Alkohol getrunken“

Mit 2,6 Promille im Atem hat sich ein 58-Jähriger in Stadthagen im Landkreis Schaumburg ans Steuer gesetzt. Als Polizisten ihn am Mittwochabend kontrollierten, habe er auf Nachfrage angegeben, keinen Alkohol getrunken zu haben, teilte die Polizei mit. „Bei einem durchgeführten Test kam jedoch das Gegenteil ans Licht.“ Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Den Führerschein des Mannes konnten die Beamten noch nicht einziehen. Er habe ihn nicht dabei gehabt, hieß es. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Leer: Lkw-Fahrer ohne Führerschein und mit gestohlenem Anhänger unterwegs

Die Polizei hat auf der A31 einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der keinen Führerschein hatte und mit einem gestohlenen Anhänger unterwegs war. Und: Der Laster war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Zudem seien mehrere Lkw-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol am Steuer ertappt worden, teilte die Osnabrücker Polizei am Mittwoch mit. Ein 39-Jähriger saß unter Drogeneinfluss am Steuer eines 40-Tonnen-Gefahrguttransports.

Über den Lkw-Fahrer mit gestohlenem Anhänger sagte ein Sprecher laut Mitteilung: „Das ist schon eine besondere Konstellation an Verstößen in einem Sachverhalt. Vom Diebstahl über Fahren ohne Fahrerlaubnis bis zur fehlenden Zulassung war alles dabei.“

Der 54-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 2.000 Euro zahlen. Er war am Dienstag Richtung Schweden unterwegs und fiel der Polizei bei der Kontrolle des Güterverkehrs auf der A31 im Landkreis Leer auf. Der Lkw-Anhänger war am Vortag in Neuss (Nordrhein-Westfalen) gestohlen worden. Die Polizei stellte ihn sicher.

