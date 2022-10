Göttingen. Ein 24-Jähriger hat am Dienstag am Göttinger „Nabel“ Passanten mit einer Schreckschusspistole bedroht und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei Göttingen war am Dienstagabend mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Blaulicht Göttingen Schüsse in Göttingen: Mann löst Polizei-Einsatz in Innenstadt aus

Weil er in der Göttinger Innenstadt mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse in die Luft abgegeben hat und dabei Passanten eingeschüchtert und bedroht hat, leitete die Polizei Göttingen am Dienstagabend ein Ermittlungsverfahren gegen einen 24 Jahre alten Mann aus Göttingen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und beschlagnahmte seine Waffe.

Wie es in dem Polizeibericht weiter heißt, hatten Zeugen zuvor im Bereich des „Nabels“ den Mann beobachtet, während er Schüsse in die Luft abfeuerte, und die Polizei alarmiert. Diese zog sofort mehrere Streifenwagen in den Innenstadtbereich zusammen und leitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Unbekannten ein.

Nach Schüssen in Göttingen: Polizei nimmt 24-Jährigen fest und beschlagnahmt Waffe

Der mutmaßliche Schütze entfernte sich unterdessen in Richtung Goetheallee, konnte aber nach wenigen Minuten im Übergang zum „Am Leinekanal“ durch eine Funkstreife des ESD1 festgestellt, zielgerichtet angesprochen und schließlich festgenommen werden. Der Mann leistete dabei keinen Widerstand, verletzt wurde niemand. Die zuvor verwendete Pistole trug er im Hosenbund bei sich. Sie wurde von den Beamten noch vor Ort beschlagnahmt.

Der 24-Jährige verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten durchweg aggressiv, schrie lautstark herum und stand zudem unter Alkoholeinfluss, so die Polizei. Nach aktuellem Kenntnisstand scheint der 24-Jährige nicht im Besitz eines sogenannten Kleinen Waffenscheins zu sein. In der Vergangenheit ist er polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte er den Abend im Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen dauern an, berichten die Beamten abschließend.

