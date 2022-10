In der Sprach-Kita Bummi in Halle lesen vier-und fünfjährige Kinder in einer kleinen Bibliothek ein Buch. Für das Programm, mit dem Kinder mit sprachlichen Defiziten besondere Unterstützung erhalten, steht ab Jahresende kein Geld mehr zur Verfügung und soll dann auslaufen. Mit einer bundesweiten Kampagne fordern Bundesländer den Erhalt und die Fortführung des "Sprach-Kita"-Projekts.