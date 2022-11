Tödlicher Unfall: Motorradfahrer rast in Gegenverkehr und starb

Uelzen. Am Montagnachmittag kam es in Uelzen zu einem Motorradunfall. In Goslar verletzte ein maskierter Mann ein Kind mit einer Axt.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto im Gegenverkehr ist ein 66 Jahre alter Motorradfahrer in Uelzen ums Leben gekommen. Er geriet mit seiner Maschine am Montagnachmittag vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die linke Fahrspur der Bundesstraße 191, teilte die Polizei am Montagabend mit. Zuerst habe das Motorrad ein Auto seitlich berührt und sei dann frontal mit dem dahinter fahrenden Fahrzeug kollidiert. Der Biker erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt. Ein Gutachter soll die genaue Ursache für den Unfall im Nordosten Niedersachsens klären. Die B191 wurde nach dem Unfall gesperrt.

83-jähriger Autofahrer fährt im Kreis Harburg Frau mit Kinderwagen an

Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat mit seinem Wagen in Tostedt (Landkreis Harburg) eine Fußgängerin mit Kinderwagen erfasst und sie schwer verletzt. Das wenige Monate alte Baby wurde leicht verletzt, als der Kinderwagen bei dem Unfall umkippte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Autofahrer wollte am Freitag von einem Gewerbegrundstück auf die Straße fahren. Dabei übersah er die Frau, die auf dem Gehweg den Kinderwagen schob. Die Mutter kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, das Kind wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Unbekannter mit Scream-Maske verletzte Kind in Goslar mit Axt

In Goslar ist am Montag gegen 16.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter auf eine Mutter mit ihrem fünfjährigen Kind in der Kneippstraße zugestürzt. Der vermutlich männliche Täter war mit einer sogenannten Scream-Maske verkleidet und führte eine Axt aus Holz bei sich, teilt die Polizei mit. Mit dieser schlug er nach dem Kind und verletzte es an der Stirn. Im Anschluss floh der Mann unerkannt in Richtung der Robert-Koch-Straße. Der Täter soll außerdem schwarze Kleidung getragen haben und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Hinweise unter (05321) 3390.

Vermutlich Trockner löst Brand in Doppelhaushälfte in Lingen aus

Vermutlich wegen eines technischen Defekts an einem Wäschetrockner hat es am Montagabend in einer Doppelhaushälfte in Lingen gebrannt. Eine 29-Jährige sowie ein 30-Jähriger erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizeiinspektion Emsland am Dienstag mitteilte. Das dreijährige Kind der Bewohner sei unverletzt geblieben. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 150.000 Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Behörde ist das Haus unbewohnbar.

Einbrecher stehlen Wertgegenstände aus Schulzentrum Herzlake

Unbekannte Einbrecher haben aus einem Schulzentrum in Herzlake (Landkreis Emsland) Wertgegenstände in Höhe von rund 40.000 Euro entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude und stahlen im großen Stil Werkzeuge, Bargeld, Laptops, Tablets und andere technische Gegenstände, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wann die Tat genau verübt wurde, sei unklar. Als Tatzeitraum komme Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag infrage.

