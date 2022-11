Niedersachsen: CDU bremst rot-grüne Pläne um Wahlaltersenkung

Die CDU hat nach ihrer Wahlniederlage in Niedersachsen eine deutliche Abgrenzung von der designierten Landesregierung aus SPD und Grünen angekündigt. Das Ziel sei eine „sachliche, klare, bürgerliche, aber auch prononcierte Opposition“, sagte Fraktionschef Sebastian Lechner am Dienstag in Hannover. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Lechner aus.

Die CDU-Fachpolitikerinnen und -politiker wollen sich als Gegenspieler der Minister positionieren und damit beschäftigen, was man jetzt in den jeweiligen Ministerien besser machen könnte, sagte Lechner. Und so setzte dieser am Dienstagabend gleich den ersten Stich als „Gegenspieler“: Die CDU hat den Plänen von SPD und Grünen eine Absage erteilt, das Wahlalter bei Landtagswahlen von 18 auf 16 Jahre zu senken.

Die Antwort auf das Vorhaben sei ein „ganz klares Nein“, sagte der CDU-Fraktionschef. Man schätze es, wenn sich junge Menschen politisch engagieren wollen, allerdings solle das Wahlrecht wie bisher an die Volljährigkeit geknüpft sein. „Diese Position der Fraktion hat sich nicht geändert“, sagte Lechner. Auf kommunaler Ebene darf in Niedersachsen allerdings bereits mit 16 gewählt werden.

Rot-Grün benötigt Zwei-Drittel-Mehrheit für Senkung des Wahlalters

Für die noch nicht vereidigte rot-grüne Landesregierung ist dies ein erster Rückschlag: Denn SPD und Grüne kommen alleine nicht auf die Zwei-Drittel-Mehrheit, die für eine Senkung des Wahlalters benötigt wird. Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg hatte daher bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags angekündigt, dafür das Gespräch mit der CDU zu suchen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte ergänzt, dass das Verhältnis zwischen SPD und CDU „jahrzehntelang ziemlich belastet“ gewesen sei, sich aber nach zuletzt fünf Jahren gemeinsamer Regierungsarbeit verbessert habe. „Wir wollen gerne an diese Erfahrungen anknüpfen“, sagte Weil. Der SPD-Politiker erinnerte in dem Zusammenhang auch daran, dass der CDU-Fraktionschef Lechner ausdrücklich eine „konstruktive“ Oppositionsarbeit angekündigt habe.

CDU Niedersachsen legt neue Personalien fest

Als stellvertretende CDU-Fraktionschefs wurden am Dienstag zudem Ulf Thiele und Veronika Bode gewählt. Neue parlamentarische Geschäftsführerin ist Carina Hermann. Der bisherige Finanzminister Reinhold Hilbers wurde zum Schatzmeister der CDU-Fraktion gewählt. Als Vizepräsidenten des Landtags schlägt die CDU die bisherige Agrarministerin Barbara Otte-Kinast und ihren bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer Jens Nacke vor.

Die neuen Fachsprecher sind Jörn Schepelmann (Wirtschaft), Ulf Thiele (Finanzen), Christian Fühner (Kultus), André Bock (Inneres), Volker Meyer (Soziales), Laura Hopmann (Umwelt), Marco Mohrmann (Agrar), Christian Calderone (Recht und Verfassung), Cindy Lutz (Wissenschaft), Christoph Eilers (Bund und Europa) sowie Veronika Bode (Petitionen).

dpa

