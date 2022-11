Tödlicher Verkehrsunfall: Motorradfahrer starb bei Überholmanöver

Verden. Ein Motorradfahrer verunglückte bei einem Unfall in Niedersachsen tödlich. Außerdem blendeten Unbekannte in Bremen einen Piloten im Landeanflug.

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall im Landkreis Verden gestorben. Der 60 Jahre alte Mann stieß am Morgen beim Überholen mehrerer Fahrzeuge mit einem ausscherenden Auto zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich den Angaben nach auf der Landstraße 160 in der Gemeinde Kirchrinteln.

Die 56 Jahre alte Autofahrerin wollte den Angaben nach ihrerseits einen abbiegenden Bus überholen und übersah dabei den von hinten herannahenden Motorradfahrer, der nach dem Zusammenstoß gegen ein Verkehrsschild prallte. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme rund zwei Stunden voll gesperrt.

Unbekannte blenden in Bremen Airbus-Piloten mit Laserstrahl

Mit einem grünen Laserstrahl haben unbekannte Täter einen Airbus-Piloten im Landeanflug auf den Bremer Flughafen geblendet. Der Pilot habe das Flugzeug trotz Blendung am Mittwochabend sicher landen können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es seien keine Menschen verletzt worden.

Mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Der Pilot habe den Ursprung des Lichtkegels aus dem Bereich der Kattenturmer Heerstraße lokalisieren können. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Sie teilte weiter mit, besonders grüne Laser-Pointer könnten in kürzester Zeit schwere Schäden auf der Netzhaut verursachen.

