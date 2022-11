Unbekannter schlägt homosexuelles Paar – Staatsschutz ermittelt

Ein Unbekannter hat in der Region Hannover ein homosexuelles Paar wegen eines Kusses geschlagen. Der Staatsschutz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover geht von Hasskriminalität aufgrund homophober Hintergründe aus und ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Der unbekannte Mann hatte zunächst einen 22-Jährigen ins Gesicht geschlagen, weil dieser seinem 26 Jahre alten Partner einen Kuss gegeben hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gleich darauf schlug der Täter dem 26-Jährigen ebenfalls ins Gesicht. Der Übergriff ereignete sich bereits am Montag in Garbsen.

Das Paar und eine Bekannte hatten an einer Bushaltestelle gestanden. Durch die Wucht des Schlages stieß der Kopf des 26-Jährigen gegen das Kinn der 32 Jahre alten Frau. Alle drei wurden durch die Schläge leicht verletzt. Der Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen.

13-Jähriger durch Traubenzucker in Hannover mit Chilipulver verletzt

Ein 13-Jähriger ist in Hannover beim Verzehr von Traubenzucker, das mit Chilipulver versetzt war, verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Der Junge war am Donnerstag mit einer Gruppe Kinder mit einem Halloween-Umzug unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Kinder sammelten Süßigkeiten, der 13-Jährige erhielt ein Päckchen mit vermeintlichem Traubenzucker. In diesen war jedoch zuvor Chilipulver gemischt worden. Der Junge erlitt starke Schmerzen. Die Polizei warnt vor dem Verzehr ähnlicher Süßigkeiten und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Verteilenden geben können.

Lesen Sie mehr Polizeinachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Gesuchter Straftäter seilt sich bei Hameln aus Wohnung ab und verletzt sich

Ein gesuchter Straftäter hat sich in Bad Münder im Landkreis Hameln-Pyrmont am Deister auf der Flucht vor der Polizei aus einem Fenster abgeseilt und schwer verletzt. Der 47 Jahre alte Mann versuchte am Freitag, an einem Gürtel aus einer mehrere Meter hohen Wohnung hinunterzuklettern, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Gegen den aus der Region Hannover stammenden Mann lag ein Haftbefehl für eine mehrmonatige Haft wegen zahlreicher Straftaten vor.

Die Beamten hatten den 47-Jährigen nach Hinweisen in der Wohnung in einem Mehrparteienhaus aufgespürt. Weil die Wohnungsbewohner die Polizisten nicht hereinließen, mussten sie erst auf einen Durchsuchungsbeschluss warten. Bei der Flucht aus dem Zimmer auf der Gebäuderückseite riss der Gürtel, an dem der Mann hing. Er verletzte sich schwer am Fuß, flüchtete aber weiter in die Innenstadt. Nach Zeugenhinweisen nahmen Polizisten ihn schließlich fest. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Männer in Aurich geschlagen und getreten

Zwei 31 und 32 Jahre alte Männer sind bei Aurich von vier Unbekannten geschlagen und getreten worden. Zudem beleidigten die Täter die beiden Männer ausländerfeindlich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Vorfall habe sich am Mittwoch in einem Waldgebiet in Sandhorst ereignet. Die Opfer erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Das Quartett flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de