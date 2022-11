Auto fährt in Einfamilienhaus – 27-Jähriger schwer verletzt

Stade. Zwei Fahrer sind bei schweren Unfällen in Niedersachsen am Samstagmorgen schwer verletzt worden. Außerdem bedrohte ein Mann Krankenhauspersonal.

Ein 27-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Bargstedt (Landkreis Stade) mit seinem Fahrzeug in ein Einfamilienhaus gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der Mann hatte am Samstagmorgen auf der Landstraße 123 aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr über eine Mittelinsel einer Ampelanlage und durch eine Hecke auf das Grundstück des Hauses, wo das Auto den Eingangsbereich durchschlug. Die Haustür und eingestürzte Mauerteile flogen bis weit in den Flur, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Vorderreifen habe eine Fensterscheibe durchschlagen und sei in der Küche gelandet.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch ein Ampelmast völlig zerstört und auf das Grundstück geschleudert. Dort wurde ein Baumstamm aus dem Erdreich gerissen und bis an Hauswand in etwa 30 Meter Entfernung geschleudert. Der 27-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und ins Krankenhaus gebracht. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100.000 Euro. Die Straße war etwa zwei Stunden gesperrt.

Sprengung von Geldautomaten in Nienhagen

In Nienhagen (Landkreis Celle) ist ein Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt worden. Am frühen Samstagmorgen hörten Anwohner die Geräusche der Sprengung und sahen Rauch, wie die Polizei mitteilte. Der Bereich der Geldautomaten war den Angaben zufolge komplett zerstört. Zudem gab es im gesamten Erdgeschoss der Filiale große Schäden. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Mann fährt im Emsland mit Auto gegen Baum - Schwerverletzt

Ein 54-jähriger Autofahrer ist auf der Landstraße in Twist (Landkreis Emsland) gegen einen Baum gefahren dabei schwer verletzt worden. Am frühen Samstagmorgen sei der Mann aus zunächst nicht bekannter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der 54-Jährige sei bei dem Unfall fest in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Er wurde von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Informationen zum Schaden waren zunächst nicht bekannt.

Psychisch kranker Mann bedroht Krankenhauspersonal im Wittmund mit Messer

Ein psychisch kranker Mann hat in einem Krankenhaus in Wittmund Personal mit einem Messer bedroht und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 20-Jährige habe sich anschließend in einem Behandlungszimmer verbarrikadiert und sich selbst Schnittverletzungen zugefügt, teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten sich demnach Zutritt zu dem Zimmer verschaffen und den jungen Mann fixieren. Seine Schnittwunden wurden den Angaben zufolge ärztlich versorgt, bevor der 20-Jährige in eine psychiatrische Abteilung eingewiesen wurde. Weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Freitagabend nicht verletzt worden.

dpa

