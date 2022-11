Vorfahrt missachtet – Zwei Männer bei Autounfall verletzt

Zwei Fahrer sind bei einem Zusammenstoß ihrer Autos in Holle (Landkreis Hildesheim) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom frühen Dienstag entstand zudem ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Demnach nahm ein 51-Jähriger an einer Kreuzung dem Wagen eines 36-Jährigen die Vorfahrt. Trotz einer Vollbremsung des 36-Jährigen prallten die beiden Autos am Montagabend gegeneinander. Laut Polizei wurden die Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden stark beschädigt abgeschleppt.

Sprinter kommt auf Gleisen zum Stehen - Bahnstrecke gesperrt

Ein Autofahrer hat in Bunde (Landkreis Leer) die Kontrolle über seinen Sprinter verloren und ist auf einem Bahngleis liegen geblieben. Die Bahnstrecke in Richtung Niederlande sei am Dienstagmorgen vorerst gesperrt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Der Fahrer bekomme seinen Wagen aus unbekannter Ursache nicht von den Gleisen am Bahnübergang im Ortsteil Charlottenpolder herunter. Verletzt sei er nicht. Warum er überhaupt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Straße abkam, blieb ebenfalls unklar. Weitere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei nicht beteiligt. Wann die Bahnstrecke wieder freigegeben werden kann, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

Carport im Landkreis Aurich brennt nieder – Ursache unklar

Ein Carport in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) ist in der Nacht zum Dienstag komplett abgebrannt. Auch ein Anhänger, der darin parkte, fiel den Flammen zum Opfer, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Das direkt angrenzendes Einfamilienhaus konnte dank Löscharbeiten der Feuerwehr noch vor dem Brand gerettet werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Brand im Ortsteil Theene kam, blieb zunächst unklar.

