Polizeiüberblick Niedersachsen Unfassbar: Unbekannte lösen Radmuttern an Rettungswagen in Celle

In Nienhagen im Landkreis Celle hat eine Rettungswagenbesatzung eine gefährliche Manipulation an ihrem Fahrzeug bemerkt und zur Anzeige gebracht. Während der Fahrt zu einem Einsatz am Montagabend hatte sie ungewöhnliche Geräusche gehört, wie die Polizei in Celle am Mittwoch mitteilte. Demnach sahen die Rettungskräfte am Einsatzort angekommen, dass an der hinteren linken Felge alle sechs Radmuttern gelöst waren.

Das Fahrzeug sei nicht mehr fahrbereit gewesen und abtransportiert worden, wodurch etwa zwei Stunden lang kein Rettungswagen im Einsatzbereich Celle verfügbar gewesen sei. Die Polizei ermittelt.

83-Jährige von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall im Landkreis Wesermarsch lebensgefährlich verletzt worden. Die 83-Jährige überquerte am Dienstagabend die Bundesstraße 212 im Bereich der Ortsdurchfahrt Elsfleth und wurde dabei von dem Auto eines 39-Jährigen erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Frau erlitt demnach schwere Kopfverletzungen. Beide Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ortsdurchfahrt war etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Leiche am Strand von Norderney gefunden - Polizei ermittelt

Am Strand der Nordseeinsel Norderney ist eine Leiche gefunden worden. Der Leichnam sei am Strand im Nordwesten der Insel gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Aurich am Mittwoch. Ermittlungen seien aufgenommen worden, um die Person „zeitnah zu identifizieren“. Die Leiche wurde geborgen. Weitere Angaben machte die Polizeisprecherin zunächst nicht.

300 000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand bei Hannover

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Langenhagen brennt in der Nacht auf den 4. Januar. (zu dpa "300 000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand bei Hannover") Foto: TNN/dpa

In der Nacht zu Mittwoch hat in der Region Hannover ein Dachstuhl gebrannt. Der Schaden an dem Mehrfamilienhaus in Langenhagen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 300 000 Euro, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche aus.

Verletzt wurde niemand. Insgesamt drei Wohnungen in dem Gebäude sind den Angaben nach unbewohnbar. Brandermittler sollten sich am Mittwoch ein genaueres Bild von der Brandursache machen.

Unbekannte stehlen Obstbäume im Landkreis Rotenburg

Unbekannte haben in der Gemeinde Basdahl (Landkreis Rotenburg) Obstbäume gestohlen. Die Täter klauten fünf junge Bäume von dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tat ereignete sich demnach um den Jahreswechsel herum. Sie wurden erst im Frühjahr eingepflanzt, hieß es.

dpa

