Mann wird von Straßenbahn mitgeschleift und stirbt

Ein Mann ist von einer Straßenbahn in Hannover erfasst worden und an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann sei aus ungeklärten Umständen am Donnerstagmittag an einer Endstation, an der alle Fahrgäste aussteigen mussten, zwischen zwei Waggons geraten, sagte ein Polizeisprecher. Als die Bahn zum Wenden eine Schleife fuhr, wurde der Mann mehrere Meter mitgeschleift. Rettungskräfte konnten am Unfallort nur noch den Tod feststellen. Ob der Mann zuvor in der Bahn saß war zunächst noch unklar. Die Bahnstrecke in dem Bereich wurde vorübergehend gesperrt.

Fußgänger wird in Stadthagen von Abschleppwagen angefahren und stirbt

Ein 87 Jahre alte Mann ist in Stadthagen im Landkreis Schaumburg von einem Abschleppwagen angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann war im Bereich einer Kurve auf die Straße gegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der 42 Jahre alte Fahrer des Abschleppwagens habe noch versucht, mit seinem Fahrzeug auszuweichen, fuhr den Mann jedoch an. Der 87-Jährige war nicht mehr ansprechbar und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er wenig später am Mittwochabend starb.

Schwer verletzt durch fallendes Stück einer Baumkrone

Bei Baumfällarbeiten, auf einem Privatgelände, ist ein 66- jähriger Seesener von einem fallenden Baumkronenendstück getroffen worden. Dabei wurde er nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Gegen den 45-Jährigen, der das Baumstück gefällt hatte, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.

Krankenkassenbeschäftigte lotst Retter in Cuxhaven per Telefon zu Senior in Not

Eine Krankenkassenmitarbeiterin in Cuxhaven hat Retter zu einem Senioren gelotst, der in einem Telefonat mit ihr Gesundheitsprobleme bekommen hatte. Die 21-Jährige habe im Gespräch mit dem 81-Jährigen bemerkt, dass dieser einen Krankheitsanfall erlitt und zusammenbrach, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sofort wählte sie den Notruf - und blieb weiter per Telefon mit dem Mann in Kontakt.

Als die Helfer eintrafen, hatten sie zunächst Schwierigkeiten, die Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus zu finden: Sein Name stand nirgendwo und auch andere Bewohner des Hauses wussten nicht, wo der Mann wohnt. Schließlich klingelten und klopften sie nacheinander an allen Türen, bis die 21-Jährige über das Telefon die Geräusche hörte. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf. Der 81-Jährige lag in seiner Wohnung, war allerdings ansprechbar. Er wurde am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht.

Tempo 116 statt 50: Frau rast in Stade in Radarfalle

Mit 116 Stundenkilometern in der geschlossenen Ortschaft ist eine Autofahrerin im Landkreis Stade in eine mobile Radarfalle gerast. In dem Dorf Neuland in der Marsch sei nur Tempo 50 erlaubt, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Das Foto der Radarfalle zeige eine junge Frau, die bald Post bekommen werde. Weil sie mehr als doppelt so schnell fuhr wie zulässig, drohen ihr den Angaben nach empfindliche Strafen: mindestens 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und voraussichtlich drei Monate Fahrverbot.

