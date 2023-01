Tödliche Verletzungen bei Sturz von Lastwagendach

Beim Sturz von einem Lastwagendach ist am Donnerstag im Landkreis Cloppenburg der Mitarbeiter eines Lebensmittelherstellers tödlich verletzt worden. Der 66-Jährige stand nach Polizeiinformationen am frühen Morgen auf dem Fahrzeug, um etwas in einen Sattelauflieger einzufüllen. Aus zunächst nicht bekannten Gründen stürzte er dabei einige Meter in die Tiefe und kam auf dem Boden auf. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später an seinen Verletzungen starb.

14-Jähriger mit Waffenattrappe in Hannover festgenommen

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof in Hannover einen 14-Jährigen festgenommen, der eine Waffenattrappe in der Hand trug. Zivilkräfte entdeckten den Teenager, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Zunächst forderten sie ihn auf, die echt aussehende Attrappe, eine sogenannte Anscheinswaffe, abzulegen. Die Beamten zogen schließlich ihre Waffen und hielten ihn am Boden fest. Erst dann bemerkten sie, dass der 14-Jährige keine echte Waffe bei sich trug. Der Teenager konnte sich nicht ausweisen. Er wurde am Mittwochabend nach Hause zu seiner Mutter gebracht.

Sportboot läuft voll Wasser und sinkt in Meppener Jachthafen

Ein Sportboot ist im Jachthafen von Meppen im Emsland voll Wasser gelaufen und gesunken. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagnachmittag. Die Feuerwehr rückte mit Tauchern an, um das Boot wieder aufzurichten. Außerdem wurden Ölsperren ausgebracht, um mögliche ausgelaufene Betriebsstoffe aufzufangen. Warum es im Boot zum Wassereinbruch kam, war zunächst unklar.

