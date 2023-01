Ostfriesland: Mann unter 15 Tonnen schwerem Bauteil eingeklemmt

Georgsheil. Schwerer Arbeitsunfall in Ostfriesland, Tram-Unfall in Bremen, Brand bei Osnabrück – der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Unter einem 15 Tonnen schweren Bauteil ist ein Arbeiter in einem Gusswerk im ostfriesischen Georgsheil in der Gemeinde Südbrookmerland eingeklemmt worden. Rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus dem Landkreis Aurich und der Stadt Emden rückten am Freitagnachmittag an, um das aus gepresstem Quarzsand bestehende Bauteil zu sichern und den Mann zu befreien.

Ein Bein des Mannes war bei dem Arbeitsunfall unter einer Wand eingequetscht worden, wie der Kreisfeuerwehrverband Aurich mitteilte. Nach der Bergung kam der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Straßenbahn erfasst Fußgänger in Bremen

Eine Straßenbahn hat in Bremen einen Fußgänger erfasst. Der 34-Jährige erlitt bei dem Vorfall am Freitagabend schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ein 53-jähriger Straßenbahnfahrer fuhr mit der Linie 10 auf der Hastedter Heerstraße stadteinwärts, als der 34-Jährige die Gleise betrat. Der Fahrer klingelte noch und bremste stark, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Brand in Carport in Wallenhorst - Schaden in Höhe von 150 000 Euro

Bei einem Feuer in einem Carport in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Die Feuerwehr konnte bei dem Brand am Freitag noch verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen, wie die Polizei mitteilte. Ein im Carport parkendes Auto stand ebenfalls in Flammen und brannte vollständig aus.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Das Wohnhaus war am Samstag aufgrund von giftigem Qualm zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei vermutet, dass im Carport gelagerte Kaminasche den Brand verursacht hat.

