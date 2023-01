Paraffin auf Fahrbahn – A7 bleibt bis Dienstagabend gesperrt

Eine heiße Spur hat die Polizei nicht. Nur eine sehr seifige. Ein unbekanntes Fahrzeug hat am späten Sonntagabend auf der Autobahn 7 kurz vor Göttingen in südlicher Richtung eine weiße, zunächst offenbar pulvrige Substanz verloren. Es handelt sich wohl um Paraffin, das auf der Fahrbahn einen wachsartigen Belag gebildet hat.

Auch wenn der Stoff selbst vollkommen ungiftig ist: Das Ergebnis ist lebensgefährlich. Die Fahrbahn ist spiegelglatt, ungewöhnlich genug bei acht Grad. Wie die Polizei Göttingen unserer Zeitung mitteilte, gerieten in der Folge gleich mehrere Autos ins Rutschen. Zum Glück kam es nicht zu schweren Unfällen. Den ganzen Montag über war der schmierig-verwachste Abschnitt zwischen Northeim-Nord und Hann. Münden gesperrt.

„Wir schütteln mit dem Kopf“

Die gesperrte Strecke ist außerordentlich lang. Es geht um 60 Kilometer. „Wir schütteln hier alle mit dem Kopf“, sagte Steffen Schütz unserer Zeitung. Schütz ist Sprecher der Betreibergesellschaft Via, die mit der Autobahn-GmbH des Bundes für die Strecke zuständig ist. Niemand könne sich daran erinnern, dass ja ein so langer Abschnitt so aufwendig gereinigt werden musste. 15 Fahrzeuge mit spezieller Kehrvorrichtung sind im Einsatz, um das Paraffin, mit dem normalerweise Kerzen hergestellt oder Lücken abgedichtet werden, unter Verwendung heißen Wassers von der Autobahn zu entfernen. Eine waschechte „Logistikkette“ ist laut Autobahn-GmbH vonnöten, um die Anlieferung des frischen und den Abtransport des seifigen Abwassers zu organisieren. Notwendig sollen bis zu 200.000 Liter Wasser sein.

Am Montagnachmittag war zu erfahren, dass der Abschnitt bei Göttingen noch im Verlauf des Tages fertig gereinigt sein würde, wohingegen bei Northeim auf jeden Fall auch noch am Dienstag gearbeitet werden müsse. Der Grund dafür ist auch, dass die unterschiedlichen Querneigungen sowie reichlich Steigungen und Gefälle bewirken, dass nicht nur der Streifen verunreinigt ist, auf dem das Unglücksfahrzeug selbst unterwegs war.

Was die ganze Chose kostet? Die Frage entlockte dem Via-Sprecher Schütz ein heiseres Lachen. Dies sei noch nicht ansatzweise zu bestimmen. Auch die Frage, wer (bzw. wessen Versicherung) die Kosten tragen muss, ist offen. Die Göttinger Polizei teilte mit, man tappe bezüglich des Verursachers noch im Dunkeln, hoffe aber auf Hinweise von anderen Autofahrern, die ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 0551/4 91 65 15 melden sollten.

Dann lieber über Bielefeld!

Die Verkehrsbehinderungen sind natürlich enorm. Am Montagnachmittag gab es nicht nur den wenig überraschenden Stau auf der A7 vor der Abfahrt Northeim-Nord, sondern auch Stau und Behinderungen auf der A38 zwischen Friedland und Dramfeld sowie auf den Bundesstraßen 3, 80 und 496 bei Northeim Göttingen und Hann. Münden.

Allen Fahrerinnen und Fahrern aus unserer Region rät die Polizei dringend, Südniedersachsen weiträumig zu umfahren. Wer ein Ziel südlich von Kassel anstrebt, sollte erwägen, schon ab Hannover über die Autobahn 2 bis zum Kreuz Bielefeld zu fahren, um von dort über die Autobahnen 33 und 44 zum Kreuz Kassel-Süd zu gelangen.

Leider ist es keine Seltenheit, dass ein Lkw auf der Autobahn Ladung verliert. Alle möglichen Gegenstände flogen schon über Fahrbahnen: Reifenteile, Möbel, Schuhe, mitunter sogar beklagenswerte Tiere. Besondere Aufmerksamkeit erregen stets die Meldungen über verlorene Lebensmittel, seien es Senf- und Marmeladengläser oder seien es die immerhin 8000 Liter Weißbier, die in Bayern vor Jahren von einem Sattelzug gerutscht sind. Trotzdem: Das aktuelle A7-Problem ist in Sachen Reinigungsaufwand noch einmal eine ganz andere Nummer. Kein Mensch kann sich an eine solche Paraffin-Pleite erinnern, obwohl die Substanz alles andere als eine Neuheit ist.

Paraffin – der Name geht auf die lateinische Formel „parum affinis“ zurück, womit „wenig verwandt“, also „wenig reaktiv“ gemeint ist – wurde schon 1830 von dem in Stuttgart geborenen Naturwissenschaftler Karl von Reichenbach entdeckt. Gewonnen wird es aus den „Schmierölschnitten“ der Vakuumdestillation von Erdöl. Das klingt schmierig, rutschig, seifig. Und das ist es auch – wie man in Südniedersachsen und Nordhessen schmerzhaft deutlich erfahren hat.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat auf der Autobahn 7 bei Göttingen eine "weiße, pulvrige Substanz" verloren und so eine Sperrung in Richtung Süden nach Hessen verursacht. Foto: Swen Pförtner / dpa

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Auf der Autobahn 7 gibt es seit der Nacht auf Montag ein großes Paraffin-Problem. Das Foto zeigt die wachsartigen Rückstände auf der Fahrbahhn. Foto: Autobahn GmbH

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de