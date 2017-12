Wenn die Weihnachtskerzen aus der Kühltasche kommen

Ein Adventsnachmittag in der Martin-Luther-Kirche von Sydney. Draußen glüht die Sonne, drinnen zündet Pastorin Andrea Pistor (43) die Kerzen am Kranz an. Das klingt banal, ist aber mit Aufwand verbunden. Denn mitten im australischen Sommer erfordern die beschaulichen deutschen Weihnachtsbräuche...