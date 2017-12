Das abgeschnittene Tal

Innsbruck Böse Bescherung an Heiligabend: Ein gewaltiger Felssturz hat in Österreich ein Tal praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Rund 150 Menschen saßen gestern noch fest. Auf der Zufahrtsstraße türmte sich das Geröll bis zu 50 Meter hoch. Weil der Berg in der Gemeinde Vals südlich von Innsbruck...