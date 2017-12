Mann stirbt kopfüber in Altkleider-Container eingeklemmt

Ein Mann hat sich im hessischen Wetzlar in einem Altkleider-Container eingeklemmt und ist dabei tödlich verunglückt. Der 40-Jährige steckte kopfüber im Einwurfschacht fest, wie die Polizei am Donnerstag in Dillenburg mitteilte. Der Vorfall ereignete sich bereits am ersten Weihnachtsfeiertag. Zeugen...