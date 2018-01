Zwei Tote durch Silvester-Böller in Brandenburg

Bei tragischen Unglücken mit Feuerwerkskörpern sind zum Jahreswechsel in Brandenburg zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 35-jähriger Mann starb in Gusow-Platkow (Märkisch-Oderland), als er Knaller in seinem Garten zündete, wie die Polizei am Montag mitteilte. In Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark)...