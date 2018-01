Nach Landung in Trabzon: Boeing 737 rutscht Hang hinab Die Maschine der türkischen Pegasus Airlines war zuvor in Ankara gestartet und hatte die Stadt am Schwarzen Meer in der Nacht zum Sonntag erreicht. An Bord waren 162 Passagiere und sechs Crewmitglieder. Verletzte gab es laut Fluggesellschaft nicht.