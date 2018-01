Brutaler Schläger am Hannoveraner Hauptbahnhof festgenommen

Mithilfe der Videoüberwachung hat die Polizei einen brutalen Schläger vom Hauptbahnhof in Hannover gefasst. Der Mann wurde von zwei Bundespolizisten festgenommen, die ihn einen Tag nach der Tat aufgrund der Aufnahmen wiedererkannten.

Der 40-jährige Mann hatte am frühen Samstagmorgen einen 24 Jahre alten Mann aus Kiel niedergeschlagen und weiter auf ihn eingeprügelt, als dieser schon am Boden lag. Der Täter floh. Bundespolizisten werteten daraufhin nach Angaben vom Sonntag die Kameraaufnahmen aus und druckten ein Foto des Schlägers aus. In der Nacht zum Sonntag erkannten zwei Beamte den Mann in der Nähe des Hauptbahnhofs dann wieder und nahmen ihn fest. (dpa)