Feuerwehr muss nach Tesla-Unfall Anleitung herunterladen

Wie muss man umgehen mit der neuen Technik? Um die Stromversorgung an einem Tesla richtig zu kappen, musste sich die Feuerwehr die Anleitung herunterladen (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Nach einem Unfall mit dem Elektroauto Tesla auf der A30 haben Feuerwehrleute sich aus dem Internet die Anleitung herunterladen müssen, um den Wagen stromlos zu machen. Die 42-Jährige Fahrerin konnte ihr Auto bei dem Crash in der Grafschaft Bentheim noch selber verlassen, obwohl sie schwer verletzt wurde. Die Feuerwehrleute konnten das stark beschädigte Auto aber erst bergen, nachdem sie die Stromversorgung des Wagens gekappt hatten, sonst hätten sie sich selber in Gefahr gebracht.

Weil es ihr erster Einsatz an einem Tesla war, besorgten sich die Wehrleute per Internet die Informationen, um das Stromkabel für den Elektromotor zu unterbrechen, sagte am Dienstag der Ortsbrandmeister der Gemeinde Isterberg, Hermann Rademaker.

Eine sogenannten Rettungskarte hatte die Fahrerin nicht in ihrem Auto – diese Karte zeigt Helfern an, wo an dem Auto Spreizer und Schere anzusetzen sind, wenn die Karosserie aufgetrennt werden muss, um Menschen zu retten. Laut ADAC gibt es solche Rettungskarten für alle Modelle – der Club rät, sie für sein Fahrzeug auszudrucken und hinter die Sonnenblende zu stecken. „Es ist empfehlenswert, die Karte auch bei konventionellen Fahrzeugen mit sich zu führen, um im Notfall Zeit zu sparen“, sagte Rademaker.