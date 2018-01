Bericht: Versuchter Einbruch bei Ex-Bundespräsident Christian Wulff

Unbekannte haben am Wochenende offenbar versucht, in das Haus des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff und seiner Frau Bettina einzubrechen. Das berichten die „Bild“-Zeitung und die „Neue Presse“. Laut den Berichten sei Bettina Wulff am Samstag nach Hause gekommen und habe an der Tür...