Hochwasser in Paris auf dem Rückzug

Paris Das Hochwasser in Paris hat gestern seinen Höhepunkt erreicht. Der Wasserstand der Seine sollte 24 Stunden stabil bleiben und voraussichtlich von Dienstag an sehr langsam wieder zurückgehen, so die Behörden. Mit 5,85 Metern lag der Pegelstand unter der dramatischen Marke von 6,10 Metern beim...