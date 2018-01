Britische Premierministerin Theresa May in China

Britische Premierministerin May in China

Zum Auftakt ihrer dreitägigen China-Visite traf die britische Premierministerin Theresa May in der zentralchinesischen Stadt Wuhan ein. Begleitet wird sie unter anderem von ihrem Mann Philip. Zur Begrüßung gibt es am Yellow Crane Tower eine chinesische Künstleraufführung unter freiem Himmel.

Foto: Stefan Rousseau / dpa