Münster: Fahrzeug fährt in sitzende Menschenmenge

In der Innenstadt von Münster ist ein Fahrzeug in eine Gruppe sitzender Personen gefahren. Das berichten die „Westfälischen Nachrichten“. Feuerwehr, Rettungs- und Streifenwagen sowie Bullies der Polizei seien in der Altstadt in Münster im Einsatz. Der Bereich rund um den Kiepenkerl werde derzeit...