Innenminister: Drei Tote in Münster, Täter wohl Deutscher

Münster Entgegen erster Informationen sind bei der Amokfahrt in Münster drei Menschen getötet worden. Unter ihnen war der Täter, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul. Der Fahrer hatte sich nach der Gewalttat selbst erschossen. "Es sind in der Summe dann drei Tote." Zuvor war von insgesamt vier Toten die Rede gewesen. Es wurden auch rund 20 Menschen verletzt. "Es spricht im Moments nichts dafür, dass es einen islamistischen Hintergrund gibt", sagte der CDU-Politiker. Der Mann, der "willkürlich" in eine Menschenmenge gerast sei, sei nach jetzigen Ermittlungen, ein deutscher Staatsbürger gewesen. Es sei aber wirklich noch sehr früh, um Details zu nennen.