Mutter und Kleinkind erstochen

Grausames Verbrechen mitten in Hamburg: Ein einjähriges Mädchen und seine Mutter sind bei einem Messerangriff an einem belebten Bahnsteig am Jungfernstieg getötet worden. Der Ex-Mann der Frau wurde am Donnerstag als Verdächtiger festgenommen – er ist auch der Vater des Kindes. Die Hintergründe des...