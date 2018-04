Schriftsteller Uwe Timm mit Schillerpreis in Mannheim geehrt

Mannheim Der Schriftsteller Uwe Timm ist in Mannheim mit dem Schillerpreis der badischen Stadt geehrt worden. Der in Hamburg geborene Autor erhielt die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung bei einem Festakt im Nationaltheater. Mannheim vergibt den Schillerpreis seit 1954 alle zwei Jahre. Frühere Preisträger waren etwa Friedrich Dürrenmatt, Ida Ehre, Lea Rosh und Dieter Hildebrandt. Timm ist für Romane wie "Morenga", "Am Beispiel meines Bruders" oder "Die Entdeckung der Currywurst" bekannt. Daneben feierte er auch mit dem Kinderbuch "Rennschwein Rudi Rüssel" große Erfolge.