Mutmaßlicher Sexualtäter soll heute verhört werden

Mönchengladbach Nach dem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch einer 19-Jährigen in einem Zug voller Fußballfans soll der Tatverdächtige im Laufe des Tages befragt werden. "Wir wissen nicht, wie er aussagt, aber er hat ja gesagt, dass er sich äußern will", sagte ein Polizeisprecher. Der 30-Jährige soll eine 19-Jährige in einem Zug voller Fußballfans auf der Rückreise vom Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach sexuell missbraucht haben. Er hatte sich gestern in einer Haftanstalt in NRW gemeldet, um wegen einer anderen Straftat eine mehrmonatige Freiheitsstrafe anzutreten.

