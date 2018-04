Hannover Einen so warmen 19. April wie in diesem Jahr hat es nach den Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Niedersachsen noch nie gegeben. In Lingen im Landkreis Emsland kletterte das Thermometer am Nachmittag auf knapp 30 Grad, wie die DWD-Meteorologin Annett Püschel der Deutschen Presse-Agentur sagte. Damit sei der bisherige Rekord aus dem Jahr 1964 geknackt worden. Damals wurden in Bevern im Kreis Holzminden 27,5 Grad gemessen.

