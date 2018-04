Komiker Markus Maria Profitlich ist an Parkinson erkrankt

Köln Der Komiker Markus Maria Profitlich ist an Parkinson erkrankt. Er habe sich entschieden, von Anfang an offen damit umzugehen und keine Energie damit zu verschwenden, die Erkrankung zu verbergen, sagte der Comedian dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und der "Kölnischen Rundschau". Er sei in seiner Arbeit nicht eingeschränkt und bereite ein neues Soloprogramm vor. "Ich habe weiterhin große Lust auf der Bühne, vor der Kamera und vor dem Mikrofon zu stehen." Profitlich ist vor allem aus den Fernseh-Shows "Mensch Markus" und "Die Wochenshow" bekannt.