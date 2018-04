Flaschen-Angriff in Essen: Zwei Verdächtige festgenommen

Knapp zwei Wochen nach dem brutalen Angriff auf eine 17-Jährige in der Essener U-Bahn-Station Viehofer Platz hat sich ein Tatverdächtiger (16) gestellt. Einen weiteren Jugendlichen (17) hat die Polizei am Mittwochmorgen festgenommen.Die junge Frau war ohne Vorwarnung von hinten in dem U-Bahnhof...