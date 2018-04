Abba hat zwei neue Songs aufgenommen

Stockholm Gut 35 Jahre nach ihrer Auflösung hat die legendäre schwedische Band Abba zwei neue Songs aufgenommen. Das teilten die Bandmitglieder in Stockholm mit. Die Aufnahmen hätten großen Spaß gemacht, hieß es in der Mitteilung von Agnetha Fältskog (68), Benny Andersson (71), Björn Ulvaeus (73) und Anni-Frid "Frida" Lyngstad (72). "Es war so, als ob die Zeit stillgestanden habe, und wir waren nur für einen kurzen Urlaub weg." Eines der Lieder, "I still have faith in you", soll demnach bei einer gemeinsamen Fernsehproduktion von NBC und BBC im Dezember zu hören sein.

