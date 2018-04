Siebenjähriger tot in Wohnung gefunden - Fahndung nach Frau

Heilbronn Ein sieben Jahre alter Junge ist in Künzelsau bei Heilbronn in der Wohnung einer Bekannten tot aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft schlossen ein Verbrechen nicht aus. Von der 69 Jahre alten Bekannten fehlte bis zum Abend jede Spur. Die Polizei suchte mit einem größeren Aufgebot nach ihr. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber. Der Siebenjährige hielt sich den Angaben zufolge bei der Frau auf. Seine Eltern wollten ihn am Samstagvormittag abholen. In dem Haus hätten sie ihren Sohn leblos gefunden.

