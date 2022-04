Walpurgisnacht: Woher kommt der "Tanz in den Mai"? Die Bedeutung des Brauchs

Die Nacht vom 30. April auf den 1. Mail gilt als die Nacht der Hexen



Zur Walpurgisnacht verkleiden sich die Menschen in Teilen Deutschlands und feiern den "Tanz in den Mai"



Doch woher kommt dieser Brauch?

Woher kommt der Brauch der Walpurgisnacht?

In der Nacht zum 1. Mai verkleiden sich in manchen Teilen Deutschlands die Menschen als Hexen und tanzen um eine Feuer, dazu gibt es in einigen Orten Umzüge. Was ist diegenau? Woher kommt der Brauch – und wer gab der Nacht ihren Namen?

Der Brauch, der traditionell in Nord- und Mitteleuropa beheimatet ist, geht auf heidnische Frühlingsfeste und eine gehörige Portion Aberglauben zurück. Am Abend des 30. April sollen die Hexen im Harz zum Brocken geritten sein, um sich dort am Feuer mit dem Teufel zu paaren. Unterwegs verhexten sie alles, was ihnen in die Quere kam. In manchen Gegenden wird der Tag auch als „Tanz in den Mai“ begangen. Der Walpurgis-Kult hat aber auch christliche Ursprünge.

Woher hat die Walpurgisnacht ihren Namen?

Benannt ist die letzte Aprilnacht nach der Heiligen Walburga, die im 8. Jahrhundert Äbtissin in Bayern war. Der 1. Mai ist der Tag der Heiligsprechung der Volksheiligen. Sie wurde um 710 in England geboren und war Begründerin des Benediktinerinnen-Klosters im fränkischen Heidenheim.

Als Hexen verkleidete Frauen stehen vor einem Lagerfeuer, um in der Nacht zum 1. Mai das traditionelle Walpurgisfest zu feiern. Die Walpurgisnacht ist ein traditionelles europäisches Fest, das seinen Namen nach der Heiligen Walburga erhalten hat. Foto: Urs Flueeler

Nach ihrem Tod am 25. Februar 779 wurden Walburgas Gebeine nach Eichstätt in Bayern gebracht. Aus der Steinplatte, auf der ihre Reliquien ruhen, soll alljährlich eine Öl ähnliche Flüssigkeit quellen – das Walburgisöl, das angeblich gegen alle seelischen und körperlichen Leiden hilft und in kleinen Fläschchen an die Gläubigen verkauft wird.

Wie wird die Walpurgisnacht gefeiert?

Besonders im Harz wird die wilde Nacht gefeiert – und das schon seit Jahrhunderten. Zu den Walpurgisfeiern werden in der Nacht zum 1. Mai im Harz Zehntausende von Besuchern erwartet. Die größten Feiern in Sachsen-Anhalt finden in Thale und Schierke statt. Zu den niedersächsischen Hochburgen gehören neben Bad Grund auch Braunlage, Hahnenklee und Wolfshagen.

Nach altem Volksglauben fliegen Hexen auf ihren Besen vom Hexentanzplatz in Thale (Sachsen-Anhalt) auf den nahe gelegenen Brocken (Blocksberg), um ausschweifend mit dem Teufel zu feiern.

Die „Nacht der Nächte“ im Harz wird jedes Jahr am 30.04. gefeiert. Zur Walpurgisnacht verkleiden sich Menschen als Hexen. Foto: Swen Pförtner / dpa

Auf dem Brocken, dem höchsten Berg im Harz, gab es im Jahr 1896 die erste für Touristen organisierte Walpurgisfeier. Ab 1899 konnten die Gäste mit der Brockenbahn den Berg hinauffahren. Aber bereits zwei Jahre später bereitete der damalige Brockenbesitzer, der Fürst von Stolberg-Wernigerode, dem Spektakel per Dekret ein Ende. Felsformationen auf dem Brocken tragen bis heute die Namen „Hexenaltar“ und „Teufelskanzel“.

Was sagt die Polizei zu Streichen in der Walpurgisnacht?

Vor allem im Harz spielen diverse Hobby-Hexen gern Streiche, aber auch andernorts. Die Polizei Kaiserslautern etwa warnt: "Ihr dürft gerne kreativ sein! Streiche, die niemandem schaden und niemanden in Gefahr bringen, gehören natürlich zur Hexennacht dazu." Allerdings zeigt die Erfahrung, das manche offenbar übertreiben: "Denkt jedoch daran, dass hierbei die Grenze zur Straftat ganz schnell überschritten werden kann. Vor allem Schmierereien mit Farbe, Senf, Ketchup, oder sonstigen Substanzen gehen nicht mehr als Streich durch."

Was hat die Walpurgisnacht mit Goethe zu tun?

Literarisch bekannt geworden sind die Feiern dank Johann Wolfgang von Goethe, der das schaurige Treiben auf dem mit 1141 Metern höchsten Berg Norddeutschlands in seinem „Faust“ verarbeitet hat. (dpa/epd/sdo)

