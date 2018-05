Kleiner Klammer-Affe

Salem Noch etwas müde sieht es aus und hat sich ganz eng an die Mama geklammert: Auf dem Affenberg in Salem am Bodensee gibt es den ersten Nachwuchs dieses Jahres. In dem 20 Hektar großen Waldgehege leben rund 200 Berberaffen. Die Tiere sind eigentlich in Marokko und Algerien beheimatet, aber in freier...