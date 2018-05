Messerattacke in Den Haag: Täter war wohl psychisch gestört

Nach einer Messerattacke mit drei Schwerverletzten in Den Haag geht die niederländische Polizei davon aus, dass der Täter psychisch gestört ist. Der 31-jährige Mann sei „bei Polizei und Hilfsinstanzen als verwirrt“ bekannt, teilte die Polizei am Montag in Den Haag mit. „Die Ermittlungen zu Motiv...