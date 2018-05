Michael Schulte: Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008

Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008

Er hatte es am 22. Februar geschafft und den deutschen ESC-Vorentscheid gewonnen: Michael Schulte tritt am 12. Mai in Portugals Hauptstadt Lissabon beim Finale des 63. Eurovision Song Contests an. Für ihn heißt es also am Samstag: Daumen drücken! Wir zeigen die letzten neun deutschen Teilnehmer des bunten Musikwettbewerbs.

Foto: dpa Picture-Alliance / Annegret Hilse / SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon