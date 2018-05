Markles Vater will doch zur Hochzeit kommen

London Erst wollte er nicht zur Hochzeit seiner Tochter kommen, um sie nicht in Verlegenheit zu bringen. Jetzt will er doch teilnehmen – wenn er gesundheitlich dazu in der Lage ist: Meghan Markles Vater sorgt für Verwirrungim britischen Königshaus. Noch bevor Thomas Markle seine Absage am Dienstag...