Nachbarsjunge soll Mädchen getötet haben

Wien Der mutmaßliche Mörder eines kleinen Mädchens in Wien ist ein erst 16-jähriger Nachbar der Familie. Der junge Mann habe gestanden, die Siebenjährige mit Stichen in den Hals getötet zu haben, teilten die Polizei mit. Als Motiv gab der Verdächtige „allgemeine Wut“ an. Einen Streit mit dem Mädchen...