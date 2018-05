Flughafen Memmingen: Polizei stoppt Schulschwänzer und Eltern am Flughafen

Einige Eltern lassen ihre Kinder die Schule schwänzen, um günstigere Urlaubsflüge nutzen zu können. Dem hat die Polizei in Bayern vor Pfingsten einen Riegel vorgeschoben.Etliche Schulschwänzer hat die Polizei kurz vor dem Abflug in den Urlaub geschnappt. In zehn Fällen seien die Eltern beim...